Губернатор Севастополя предложил учредить в России новую памятную дату
Губернатор Севастополя Развожаев предложил учредить "День наставника"
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил учредить в России новую памятную дату — "День наставника". Соответствующую инициативу он озвучил в ходе заседания Госсовета, посвящённого укреплению роли педагога и наставника.
"Предлагаем рассмотреть вопрос об учреждении памятной даты "День наставника". Важно продолжить традиции отечественного наставничества, которое на протяжении многих лет обеспечивало своевременное и качественное введение в реальную профессиональную деятельность квалифицированных кадров", — сказал Развожаев, являющийся председателем комиссии Госсовета по направлению "Образование".
Он также предложил провести ежегодный конкурс "Наставник года". По мнению Развожаева, готовить участников можно было бы на базе российского общества "Знание".
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета предложил учредить ежегодную премию "Наставник года". Также глава государства поручил предусмотреть в законодательстве доплаты за такой важный для страны труд.
ТАСС / Валерий Шарифулин