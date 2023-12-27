Губернатор Севастополя предложил учредить в России новую памятную дату

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил учредить в России новую памятную дату — "День наставника". Соответствующую инициативу он озвучил в ходе заседания Госсовета, посвящённого укреплению роли педагога и наставника.

"Предлагаем рассмотреть вопрос об учреждении памятной даты "День наставника". Важно продолжить традиции отечественного наставничества, которое на протяжении многих лет обеспечивало своевременное и качественное введение в реальную профессиональную деятельность квалифицированных кадров", — сказал Развожаев, являющийся председателем комиссии Госсовета по направлению "Образование".