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27 декабря, 16:09

Тимошенко призвала Зеленского срочно представить план Б по спасению Украины

Фото © EPA

Фото © EPA

Известный украинский политик, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского экстренно представить план Б по выходу из нынешнего кризиса, в котором Украина оказалась после сокращения поддержки Запада. Об этом она заявила в видеообращении, которое опубликовала в среду, 27 декабря.

Ситуация вокруг Украины, по оценке "газовой принцессы", многократно ухудшилась, у армии нет достаточного количества оружия для победы, а нынешняя официальная позиция Зеленского (план А) заключается в продолжении боевых действий до выхода на границы 1991 года и отказа до этого момента от любых переговоров с Россией о прекращении огня.

"Предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения", — призвала Тимошенко.

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Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил о возможном переходе к плану Б в случае отказа Запада в помощи. Он уточнил, что новый план может быть многоуровневым, однако на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов. А в Госдуме после этого призвали шайку Зеленского переходить к загадочному "плану Г": "грести с Украины" и оставить украинский народ в покое.

Марина Калегина
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