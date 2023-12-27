Тимошенко призвала Зеленского срочно представить план Б по спасению Украины

Известный украинский политик, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского экстренно представить план Б по выходу из нынешнего кризиса, в котором Украина оказалась после сокращения поддержки Запада. Об этом она заявила в видеообращении, которое опубликовала в среду, 27 декабря.

Ситуация вокруг Украины, по оценке "газовой принцессы", многократно ухудшилась, у армии нет достаточного количества оружия для победы, а нынешняя официальная позиция Зеленского (план А) заключается в продолжении боевых действий до выхода на границы 1991 года и отказа до этого момента от любых переговоров с Россией о прекращении огня.