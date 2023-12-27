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Опубликовано 27 декабря 2023, 13:27

Юлия Тимошенко предложила отправить на фронт половину силовиков Украины

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко предложила отправить на фронт половину представителей силовых структур Украины. С соответствующим заявлением она выступила в своих соцсетях.

Юлия Тимошенко предложила отправить на фронт половину силовиков Украины. Видео © Telegram / "Политика страны"

По словам бывшего премьера, в Незалежной необходимо мобилизовать сотрудников полиции, прокуратуры, БЭБ (Бюро экономической безопасности) и других правоохранительных органов.

"Бронь <…> на сотни тысяч людей в силовых структурах, умеющих воевать, но не идущих, — это неправильная позиция", — заявила Тимошенко.

Она уверена, что лучше отправить на фронт украинцев, которые хорошо подготовлены и умеют обращаться с оружием, чем снижать возрастную планку по мобилизации.

Партии Тимошенко и Порошенко не поддержали новый закон о мобилизации на Украине
Партии Тимошенко и Порошенко не поддержали новый закон о мобилизации на Украине

Напомним, что Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полумиллиона граждан. Кроме того, в Раде подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы. Некоторые российские политологи считают, что эту законотворческую инициативу украинского парламента можно сравнить с геноцидом собственного народа.

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ТАСС / Zuma

Ян Поланин
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