Юлия Тимошенко предложила отправить на фронт половину силовиков Украины
Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко предложила отправить на фронт половину представителей силовых структур Украины. С соответствующим заявлением она выступила в своих соцсетях.
Юлия Тимошенко предложила отправить на фронт половину силовиков Украины. Видео © Telegram / "Политика страны"
По словам бывшего премьера, в Незалежной необходимо мобилизовать сотрудников полиции, прокуратуры, БЭБ (Бюро экономической безопасности) и других правоохранительных органов.
"Бронь <…> на сотни тысяч людей в силовых структурах, умеющих воевать, но не идущих, — это неправильная позиция", — заявила Тимошенко.
Она уверена, что лучше отправить на фронт украинцев, которые хорошо подготовлены и умеют обращаться с оружием, чем снижать возрастную планку по мобилизации.
Напомним, что Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полумиллиона граждан. Кроме того, в Раде подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы. Некоторые российские политологи считают, что эту законотворческую инициативу украинского парламента можно сравнить с геноцидом собственного народа.
ТАСС / Zuma