Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко предложила отправить на фронт половину представителей силовых структур Украины. С соответствующим заявлением она выступила в своих соцсетях.

Юлия Тимошенко предложила отправить на фронт половину силовиков Украины. Видео © Telegram / "Политика страны"

По словам бывшего премьера, в Незалежной необходимо мобилизовать сотрудников полиции, прокуратуры, БЭБ (Бюро экономической безопасности) и других правоохранительных органов.

"Бронь <…> на сотни тысяч людей в силовых структурах, умеющих воевать, но не идущих, — это неправильная позиция", — заявила Тимошенко.