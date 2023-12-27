Путин: Дефицит бюджета по итогам 2023 года составит меньше 1,5% ВВП
Дефицит бюджета России по итогам 2023 года, вероятно, будет меньше 1,5%. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
"Министр финансов сегодня рассказывал с утра, что дефицит у нас даже меньше 2%. О чём мы говорили — говорили, что это было бы неплохим результатом — 2% дефицит. А оказывается, что меньше. Скорее всего, будет меньше 1,5%", — указал глава государства на заседании Государственного совета в среду, 27 декабря.
А ранее министр финансов Антон Силуанов назвал успешным опыт внедрения налога на сверхприбыль. По его словам, бюджет РФ получил от него 315 миллиардов рублей.
Kremlin.ru