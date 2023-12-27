В Кремле назвали G20 значимым механизмом для отстаивания интересов России
Москва считает "Большую двадцатку" (G20) ведущим механизмом экономической дипломатии, который позволяет отстаивать интересы России в условиях геополитической конфронтации. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам заседания межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в "двадцатке".
"В ходе дискуссии акцентирована значимость "Группы двадцати" в качестве ведущего механизма экономической дипломатии, позволяющего даже в текущих условиях геополитической конфронтации эффективно отстаивать интересы и приоритеты России по всему спектру вопросов глобальной повестки", — указано в релизе.
Участники делового мероприятия, которое провела представитель президента (российская шерпа) в G20 Светлана Лукаш, высоко оценили председательство Индии в "двадцатке" в этом году и пояснили, что инициативы Бразилии, следующего председателя G20, созвучны подходам РФ.
А ранее Лайф писал, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности пригласить на саммит G20 в 2024 году российского коллегу Владимира Путина, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). В Кремле сообщили, что формат участия президента РФ в саммите ещё не решался. Мероприятие состоится в Рио-де-Жанейро 18 и 19 ноября 2024 года.
ТАСС / AP / Liesa Johannssen