В Кремле назвали G20 значимым механизмом для отстаивания интересов России

Москва считает "Большую двадцатку" (G20) ведущим механизмом экономической дипломатии, который позволяет отстаивать интересы России в условиях геополитической конфронтации. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам заседания межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в "двадцатке".

"В ходе дискуссии акцентирована значимость "Группы двадцати" в качестве ведущего механизма экономической дипломатии, позволяющего даже в текущих условиях геополитической конфронтации эффективно отстаивать интересы и приоритеты России по всему спектру вопросов глобальной повестки", — указано в релизе.

Участники делового мероприятия, которое провела представитель президента (российская шерпа) в G20 Светлана Лукаш, высоко оценили председательство Индии в "двадцатке" в этом году и пояснили, что инициативы Бразилии, следующего председателя G20, созвучны подходам РФ.