Зарубежные делегации посетят Москву по случаю 80-летия Победы

Зарубежные делегации прибудут в Россию в 2025 году, когда в нашей стране будут праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал заместитель руководителя Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Очевидно, что в юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации", — заявил дипломат.