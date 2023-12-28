Зарубежные делегации посетят Москву по случаю 80-летия Победы
В МИД заявили, что зарубежные делегации посетят Россию по случаю 80-летия Победы
Зарубежные делегации прибудут в Россию в 2025 году, когда в нашей стране будут праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал заместитель руководителя Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
"Очевидно, что в юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации", — заявил дипломат.
По словам собеседника издания, в адрес глав государств, правительств и международных организаций будут направлены соответствующие приглашения за подписью президента РФ Владимира Путина. Вершинин подчеркнул, что российские власти ожидают прибытия в столицу почётных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран.
Лайф рассказывал, что в прошлом году российский лидер Владимир Путин направил поздравления с Днём Победы всем лидерам Содружества Независимых Государств (СНГ), кроме Молдавии. Через пару недель после этого в Парламенте Молдавии зарегистрировали инициативу, согласно которой предусмотрено переименование Дня Победы в "день памяти павших во Второй мировой войне".
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков