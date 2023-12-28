Росавиация: Решение о буксировке севшего на реку в Якутии Ан-24 примут позже
Ан-24, севший на реку в Якутии. Обложка © Telegram / "Представитель Росавиации"
Решение о буксировке Ан-24 "Полярных авиалиний", севшего на реку Колыма в Якутии, примут позже. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
"Аэропорт Зырянка работает штатно", — добавил он.
Сам самолёт повреждений не имеет. Тем временем Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Сотрудники ведомства разбираются в обстоятельствах инцидента.
Напомним, пассажирский Ан-24 "Полярных авиалиний" приземлился вне взлётно-посадочной полосы, сев на реку Колыма в Якутии. По данным прокуратуры, причиной могла стать ошибка пилотов. Пострадавших нет. По данным Лайфа, воздушное судно эксплуатируется уже более 50 лет.