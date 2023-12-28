На выставке "Россия" состоялась церемония завершения Года педагога и наставника
Голикова: Более тысячи школ построено за время работы нацпроекта "Образование"
На выставке "Россия" состоялась церемония завершения Года педагога и наставника. Обложка © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Кирилл Зыков
В Москве на выставке-форуме "Россия" состоялась торжественная церемония завершения Года педагога и наставника. Перед участниками мероприятия, в частности, выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что за время работы нацпроекта "Образование" было построено 1659 детсадов и 1169 школ.
"Это был важный год с точки зрения нашей работы и в рамках национального проекта "Образование", и в рамках содержательной части образования и большого количества законодательных изменений", — отметила Голикова.
На церемонии также присутствовал глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев. По его словам, в Год педагога и наставника в регионе был увеличен размер грантов для мероприятий, направленных на поддержку учителей. Также с сентября текущего года на 15% власти подняли оклады педагогам. Кроме того, в регионе были введены единоразовые выплаты в размере 300 тысяч рублей, которые предназначены для молодых специалистов, устраивающихся в сельскую школу. В Ульяновской области в 2023 году был принят закон о статусе педагогических работников. Также сейчас корректируется законодательство, чтобы у каждого педагога было право на бесплатную юридическую помощь, отметил губернатор региона Алексей Русских.
Завершая торжественную церемонию, министр просвещения Сергей Кравцов поблагодарил президента России Владимира Путина за то внимание, которое он уделяет системе образования. По его словам, за текущий год было введено более 470 дополнительных мер соцподдержки для учителей на общую сумму 53 миллиарда рублей.
Ранее Лайф сообщал, что Путин в ходе заседания Госсовета назвал важнейшим вопросом улучшение условий труда педагогов. Глава государства напомнил, что в 2023 году был принят целый ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя. Российский лидер также поручил предусмотреть в законодательстве доплаты за наставничество.