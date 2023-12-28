На выставке "Россия" состоялась церемония завершения Года педагога и наставника

В Москве на выставке-форуме "Россия" состоялась торжественная церемония завершения Года педагога и наставника. Перед участниками мероприятия, в частности, выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что за время работы нацпроекта "Образование" было построено 1659 детсадов и 1169 школ.

"Это был важный год с точки зрения нашей работы и в рамках национального проекта "Образование", и в рамках содержательной части образования и большого количества законодательных изменений", — отметила Голикова.

На церемонии также присутствовал глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев. По его словам, в Год педагога и наставника в регионе был увеличен размер грантов для мероприятий, направленных на поддержку учителей. Также с сентября текущего года на 15% власти подняли оклады педагогам. Кроме того, в регионе были введены единоразовые выплаты в размере 300 тысяч рублей, которые предназначены для молодых специалистов, устраивающихся в сельскую школу. В Ульяновской области в 2023 году был принят закон о статусе педагогических работников. Также сейчас корректируется законодательство, чтобы у каждого педагога было право на бесплатную юридическую помощь, отметил губернатор региона Алексей Русских.