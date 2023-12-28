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28 декабря, 12:21

В Госдуме оценили сообщения о пересмотре стратегии США по Украине

Депутат Чепа: США пересматривают стратегию по Украине, чтобы остановить потери

Вашингтон начал менять политическую тактику в отношении украинского кризиса в пользу переговоров с Россией, чтобы остановить военные и территориальные потери Киева. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Вместе с тем он отметил, что тактика "до последнего украинца" ещё применяется.

"Понимая, что ситуация провальная и Украина будет терять территории, в какой-то момент времени они будут стремиться остановить этот провал и перейти к переговорам. Но на сегодняшний день тактика "до последнего украинца" пока продолжается", — подчеркнул депутат в беседе с "Лентой.ру".

По словам парламентария, к такому повороту событий Украина ещё не готова на официальном уровне. Чепа добавил, что только военные могут подтолкнуть киевские власти к пересмотру позиции.

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Напомним, ранее СМИ узнали, что США и некоторые европейские страны негласно корректируют стратегию по Украине в пользу проведения мирных переговоров. По информации американских журналистов, изменения, вероятно, коснутся территориальных компромиссов Незалежной. При этом посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов считает, что США верны концепции "воевать до последнего украинца".

Обложка ©

Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Дарья Нарыкова
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