"По следам предков": Лайф узнал, как живут хозяева российской тундры

В арктической зоне России, от Чукотского автономного округа до Архангельской области, расселены коренные малочисленные народы. На обширных заснеженных просторах среди пронизывающих до костей ледяных ветров живут ханты, ненцы, селькупы и другие хранители древних языков и традиций. История этих народов начинается в далёкой древности, вплоть до V века до нашей эры. Лайф отправился в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы на примере ненцев показать, как живут и сохраняют свои традиции коренные малочисленные народы Севера.

Ненцы до сих пор ведут кочевой образ жизни. Так, они около ста раз в год переезжают с места на место в поисках питания для своих бесчисленных стад оленей, ведут быт, рожают и воспитывают детей в экстремальных природных условиях. При этом ненцы успевают отмечать праздники и проводить состязания по национальным видам спорта.