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28 декабря, 13:16

"Мы в курсе дела": Аналитик объяснил, почему у США возникли проблемы со странами Глобального Юга

Аналитик Шипилин: У США возникли проблемы со странами Глобального Юга

Аналитик объяснил, почему у США возникли проблемы со странами Глобального Юга. Обложка © Getty Images / Stephanie Keith

Аналитик объяснил, почему у США возникли проблемы со странами Глобального Юга. Обложка © Getty Images / Stephanie Keith

То, что Россия узнала о секретной встрече стран "Большой семёрки" и некоторых государств Глобального Юга по "формуле мира" Владимира Зеленского, говорит о крепких союзнических отношениях с теми её участниками, которые сообщили Москве о мероприятии. Об этом в эфире "Радио Sputnik" заявил политический аналитик Павел Шипилин, комментируя соответствующее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Лавров не назвал эти страны, но тем, кому надо, стало понятно, что мы в курсе дела. О чём это говорит? О наших крепких союзнических отношениях. И можно догадаться с кем", — сказал он.

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Эксперт добавил, что Западу казалось простым построить отношения со странами Глобального Юга, однако проблемы возникли, причём благодаря работе российских дипломатов. По словам Шипилина, всё потому, что у нашей страны другой подход к союзникам. В то время как у США он беспардонный и по-хамски диктаторский.

Напомним, по словам Сергея Лаврова, десять дней назад состоялась встреча стран "Большой семёрки" и некоторых государств Глобального Юга, на которой обсуждалась "формула мира" Владимира Зеленского. Москва узнала об этом от союзников, принявших участие в мероприятии.

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Матвей Константинов
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