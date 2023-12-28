"Прошлый был сфальсифицирован": Рогов призвал провести на Украине повторный референдум о независимости
Рогов: Референдум о независимости Украины в 1991 году был сфальсифицирован
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов призвал провести на Украине повторный референдум о независимости. Прежде всего это необходимо сделать в "исторически русских городах — Чернигове, Харькове, Киеве, Днепропетровске, Одессе, вплоть до Львова".
По мнению Рогова, итоги референдума о независимости Украины, который состоялся в декабре 1991-го, были сфальсифицированы, из-за чего жители УССР оказались "оторваны на долгие годы от своей большой родины". И вот сейчас, как подчеркнул Рогов, наступил тот самый момент, когда можно исправить это "историческое преступление".
"Вот сегодня и настало время исправить историческое преступление, на которое пошла группа сепаратистов из числа местной партноменклатуры и украинских националистов. Уверен, что многие регионы Украины последуют нашему примеру и вернутся обратно домой — в состав единой и мощной России", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА "Новости".
Ранее в СМИ появилась информация, что власти США намереваются рассмотреть предложенный Илоном Маском план по урегулированию конфликта на Украине, который включает в себя повторные референдумы в присоединившихся к нашей стране регионах при участии наблюдателей ООН. При этом миллиардер считает, что Крым должен остаться российским.
Getty Images / Andre Luis Alves