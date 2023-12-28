"Прошлый был сфальсифицирован": Рогов призвал провести на Украине повторный референдум о независимости

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов призвал провести на Украине повторный референдум о независимости. Прежде всего это необходимо сделать в "исторически русских городах — Чернигове, Харькове, Киеве, Днепропетровске, Одессе, вплоть до Львова".

По мнению Рогова, итоги референдума о независимости Украины, который состоялся в декабре 1991-го, были сфальсифицированы, из-за чего жители УССР оказались "оторваны на долгие годы от своей большой родины". И вот сейчас, как подчеркнул Рогов, наступил тот самый момент, когда можно исправить это "историческое преступление".