Маск считает, что принятие его плана по Украине спасло бы много жизней

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что при принятии его плана урегулирования конфликта на Украине удалось бы избежать много жертв. Об этом он написал в комментарии к посту миллиардера Дэвида Сакса в соцсети X. В частности, последний написал, что администрация президента США Джо Байдена в настоящее время заинтересована в рассмотрении мирного плана Маска.