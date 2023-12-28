Маск считает, что принятие его плана по Украине спасло бы много жизней
Маск заявил, что его план по Украине помог бы избежать много жертв
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что при принятии его плана урегулирования конфликта на Украине удалось бы избежать много жертв. Об этом он написал в комментарии к посту миллиардера Дэвида Сакса в соцсети X. В частности, последний написал, что администрация президента США Джо Байдена в настоящее время заинтересована в рассмотрении мирного плана Маска.
По словам Сакса, после публикации этой стратегии Владимир Зеленский назвал бизнесмена пророссийским. Он и ещё многие раскритиковали этот план, а теперь администрация Байдена рассматривает возможность заключить сделку.
"Многих смертей можно было бы избежать", — ответил на этот пост Маск.
Напомним, в прошлом году Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине: миллиардер считает, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". Ещё основатель SpaceX заявил, что достижение компромисса по Крыму могло бы стать самым вероятным итогом противостояния России и Запада на Украине.
ТАСС / Zuma