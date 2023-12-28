Binance попросила российских пользователей закрыть позиции до 29 декабря

Криптобиржа Binance 28 декабря разослала российским пользователям письма с указанием "необходимости миграции аккаунта и вывода средств". Клиентов предупредили о необходимости до пятницы, 29 декабря, закрыть позиции. Модераторы русскоязычного чата биржи в мессенджере Telegram заявили, что такие сообщения получили не все пользователи.

Тех же, кому пришли уведомления, попросили погасить "нерешённые обязательства" и перевести средства с фьючерсного кошелька на спотовый. При этом после 29 декабря, как сообщает РБК, позиции станут постепенно закрываться. В письме сказано, что со спотового кошелька получится без ограничений вывести средства на биржу CommEX.

В Binance уточнили, что подобные сообщения приходят тем, чьё местоположение "определено на территории РФ". Ограничения на данный момент затрагивают лишь клиентов, кому поступило уведомление, затем такие же письма разошлют другим пользователям. Отметим, что возможность вывести средства с Binance у россиян будет до сентября 2024 года — тогда биржа окончательно покинет российский рынок.