В Крыму назвали оправданием бессилия заявления Киева о вторжении на полуостров
В Крыму прокомментировали заявление представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрея Юсова о том, что вторжение ВСУ на полуостров не состоялось, так как эти слова якобы были частью информационной борьбы. Как заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА "Новости", подобные действия являются лишь "дешёвым оправданием собственного бессилия".
"Нынешнее украинское руководство и его действия — это и есть сплошная информационная операция США и Запада. А подобные заявления представителя ГУР — дешёвое оправдание собственного бессилия", — заявил собеседник информагентства.
Помимо того, общественник предположил, что главная цель киевского режима — уничтожить украинцев и Украину как государство. По его словам, цель близка к завершению, а заказчики будут довольны.
Напомним, что накануне, 28 декабря, в Киеве попытались оправдать заявления руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о несостоявшемся вторжении в Крым. По словам спикера ведомства Андрея Юсова, они являются "инструментом влияния". В июле этого года Буданов утверждал, что ВСУ "в скором времени уже зайдут в Крым". В августе он пообещал новые удары по полуострову "на днях".
Pixabay