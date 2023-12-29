В Крыму назвали оправданием бессилия заявления Киева о вторжении на полуостров

В Крыму прокомментировали заявление представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрея Юсова о том, что вторжение ВСУ на полуостров не состоялось, так как эти слова якобы были частью информационной борьбы. Как заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА "Новости", подобные действия являются лишь "дешёвым оправданием собственного бессилия".

"Нынешнее украинское руководство и его действия — это и есть сплошная информационная операция США и Запада. А подобные заявления представителя ГУР — дешёвое оправдание собственного бессилия", — заявил собеседник информагентства.