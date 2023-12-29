В Кремле оценили попытку детей в курганском ТЦ поставить подписи за выдвижение Путина

Президента России Владимира Путина поддерживают люди разных возрастов, в том числе дети и молодёжь. На это обратил внимание в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сведения о том, что дети в одном из ТЦ Кургана пытались оставить свои подписи в поддержку выдвижения Путина на президентских выборах в 2024 году.

"То, что Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, — это неоспоримый факт. Действительно, очень много детей и молодёжи поддерживают президента, являются его активными сторонниками", — заметил представитель Кремля.

Песков считает, что такое рвение детей отрадно и лишний раз подтверждает высочайший уровень консолидации общества вокруг главы государства.