В Кремле оценили попытку детей в курганском ТЦ поставить подписи за выдвижение Путина
Песков — о попытке детей в ТЦ Кургана поставить подписи за Путина: Это отрадно
Президента России Владимира Путина поддерживают люди разных возрастов, в том числе дети и молодёжь. На это обратил внимание в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сведения о том, что дети в одном из ТЦ Кургана пытались оставить свои подписи в поддержку выдвижения Путина на президентских выборах в 2024 году.
"То, что Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, — это неоспоримый факт. Действительно, очень много детей и молодёжи поддерживают президента, являются его активными сторонниками", — заметил представитель Кремля.
Песков считает, что такое рвение детей отрадно и лишний раз подтверждает высочайший уровень консолидации общества вокруг главы государства.
Как сообщал Лайф, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин 18 декабря подал документы в ЦИК, глава государства баллотируется как самовыдвиженец. 23 декабря начался сбор подписей. Согласно законодательству, самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. При этом в каждом из 89 регионов РФ его должны поддержать не менее 7,5 тысячи человек. Подписи необходимо предоставить в Центризбирком до 31 января, после чего их проверят, рассмотрят все документы и в течение десяти дней примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
ТАСС / Валерий Шарифулин