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29 декабря, 10:49

Главком ВСУ Залужный заявил о взрывах на промышленных и военных объектах Украины

В ночь на 29 декабря на военных и промышленных объектах Украины прогремели взрывы. Об этом в личном телеграм-канале заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, взрывы произошли на объектах критической инфраструктуры. Подробностей случившегося главнокомандующий украинской армии не озвучил.

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Ранее стало известно, что власти украинских городов и регионов утром 29 декабря массово сообщают о взрывах на объектах инфраструктуры. А воздушную тревогу объявили утром 29 декабря на всей территории Украины. Сначала сирены зазвучали на территории 12 регионов страны, а также в Киеве. Позже тревога распространилась и на остальные территории.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Юрий Лысенко
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