Главком ВСУ Залужный заявил о взрывах на промышленных и военных объектах Украины
В ночь на 29 декабря на военных и промышленных объектах Украины прогремели взрывы. Об этом в личном телеграм-канале заявил главком ВСУ Валерий Залужный.
По его словам, взрывы произошли на объектах критической инфраструктуры. Подробностей случившегося главнокомандующий украинской армии не озвучил.
Ранее стало известно, что власти украинских городов и регионов утром 29 декабря массово сообщают о взрывах на объектах инфраструктуры. А воздушную тревогу объявили утром 29 декабря на всей территории Украины. Сначала сирены зазвучали на территории 12 регионов страны, а также в Киеве. Позже тревога распространилась и на остальные территории.
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