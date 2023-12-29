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Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января

29 декабря, 12:22
Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Красную площадь в Москве закроют для посещения с 18:00 мск 31 декабря до 08:00 мск 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД России.

"ГУ МВД России по городу Москве информирует о том, что с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения", — отметили в пресс-службе.

Названы места в Москве, где можно отправить письмо Деду Морозу
Названы места в Москве, где можно отправить письмо Деду Морозу

Кстати, метро и Московское центральное кольцо будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января, а работу Московских диаметров продлят до 03:00. Кроме того, общественный транспорт в столице будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Также во время новогодних праздников в Москве будут бесплатными и автомобильные парковки.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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