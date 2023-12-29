Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января
Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Красную площадь в Москве закроют для посещения с 18:00 мск 31 декабря до 08:00 мск 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД России.
"ГУ МВД России по городу Москве информирует о том, что с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения", — отметили в пресс-службе.
Кстати, метро и Московское центральное кольцо будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января, а работу Московских диаметров продлят до 03:00. Кроме того, общественный транспорт в столице будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Также во время новогодних праздников в Москве будут бесплатными и автомобильные парковки.