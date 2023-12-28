Названы места в Москве, где можно отправить письмо Деду Морозу

В 2023 году в Москве установили десятки новогодних ящиков, куда дети и даже взрослые могут опустить письмо Деду Морозу. Причём размещены они не только в почтовых отделениях, но также в парках и выставочных центрах.

"Деду Морозу можно отправить письмо, открытку, бандероль или посылку. Чтобы отправление пришло вовремя, важно правильно заполнить адрес: в правом нижнем углу напишите почтовый индекс и адрес Деда Мороза, а в левом — ваш адрес с индексом, если хотите получить ответ. И обязательно наклейте марку", — приводит kp.ru совет Почты России.

Ящики для посланий новогоднему волшебнику можно встретить в двух почтовых отделениях столицы по адресам Мясницкая улица, д. 26А и Никольская 7–9. Оставить письмо можно, прогуливаясь и по парку Горького. Опустить конверт следует в один из синих ящиков в павильонах проката коньков. Другой новогодний ящик повесили в Зелёной школе.

Почта Деда Мороза работает ещё в 40 парках в девяти округах Москвы. Кроме того, обратиться к нему можно из Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке. Специальный ящик находится в атриуме на первом этаже. "Новогодние коробки" установили и в туристических инфоцентрах на Тверской и Манежной площадях, а также в парке "Зарядье".

Также написать о самом сокровенном Дедушке Морозу можно на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, в павильоне Е "Мир цифры". При этом в праздничные дни на площадке можно будет пообщаться с главным Дедом Морозом России и его национальными коллегами. Так, в канун Нового года на выставку приедут представители Удмуртии, Марий Эл и Вологодской области.

Также "волшебные ящики" доступны на территории колеса обозрения "Солнце Москвы", Московского дворца пионеров на Воробьёвых горах, Московского международного дома музыки, Музея Победы, океанариума на Дмитровском шоссе, центра содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина" и в других точках.

Дед Мороз принимает письма по двум адресам: в Великом Устюге или в своей столичной усадьбе. В первом случае точный адрес выглядит так: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, а во втором — 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д. Самые яркие послания будут участвовать в конкурсе "Лучшее письмо для Деда Мороза", а их авторов пригласят в резиденцию волшебника в Кузьминском лесопарке.