Девушка Харламова показала сторис с новорождённым, но есть нюанс
Девушка Харламова актриса Ковальчук опубликовала в соцсети видео с младенцем
Актриса Екатерина Ковальчук. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Актриса Екатерина Ковальчук, находящаяся в отношениях с комиком Гариком Харламовым, показала новорождённого малыша. Артистка опубликовала в своих социальных сетях видео с мальчиком, не оставив для подписчиков никаких объяснений.
Видео из публикации Катерины Ковальчук. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Катерина Ковальчук
"Моё сердце разрывается от нежности", — написала она в своём посте.
Однако позже актриса опровергла информацию о том, что на фотографии её собственный сын. Она объяснила изданию Super.ru, что на видео её племянник.
В романе с артисткой юмориста заподозрили ещё в прошлом году. Благодатной почвой для слухов стал их общий проект — сериал "Гусар", где Харламов и Ковальчук исполнили главные роли. Но первое время комик всячески отрицал наличие у себя нового любовного интереса, заявляя, что всё ещё свободен после развода с 33-летней Кристиной Асмус. В сентябре 2021 года они впервые вышли в свет как пара и рассказали о романе.