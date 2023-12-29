Девушка Харламова показала сторис с новорождённым, но есть нюанс

Однако позже актриса опровергла информацию о том, что на фотографии её собственный сын. Она объяснила изданию Super.ru, что на видео её племянник.

В романе с артисткой юмориста заподозрили ещё в прошлом году. Благодатной почвой для слухов стал их общий проект — сериал "Гусар", где Харламов и Ковальчук исполнили главные роли. Но первое время комик всячески отрицал наличие у себя нового любовного интереса, заявляя, что всё ещё свободен после развода с 33-летней Кристиной Асмус. В сентябре 2021 года они впервые вышли в свет как пара и рассказали о романе.