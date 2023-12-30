Спасибо Байдену: Американцы поделились неудобными эмоциями от 2023 года
Fox News: Большинство американцев назвали 2023 год неудачным для США
Две трети американцев (66%) уверены, что 2023 год прошёл для Соединённых Штатов неудачно. Обратного же мнения придерживаются лишь 24% жителей страны. Об этом со ссылкой на данные актуального соцопроса сообщил телеканал Fox News.
По мнению некоторых респондентов, неудачным год оказался не только для государства, но и для его граждан. В частности, 53% опрошенных назвали 2023-й провальным для себя и своей семьи. Позитивные же изменения отметили 39% американцев. 7% участников исследования не увидели ни плохого, ни хорошего, а оставшийся 1% не дал ответа на вопрос.
Журналисты напомнили, что по сравнению с прошлогодним опросом результаты показали негативную динамику. Так, 2022-й плохим сочли 65% американцев, а хорошим — 25%.
Наихудшим со времён пандемии CoViD-19 уходящий год стал и для доллара. Так, в минувшую пятницу валюта торговалась ниже 89 рублей. Нестабильность доллара серьёзно подрывает его привлекательность, уверены в США.
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