Спасибо Байдену: Американцы поделились неудобными эмоциями от 2023 года

Две трети американцев (66%) уверены, что 2023 год прошёл для Соединённых Штатов неудачно. Обратного же мнения придерживаются лишь 24% жителей страны. Об этом со ссылкой на данные актуального соцопроса сообщил телеканал Fox News.

По мнению некоторых респондентов, неудачным год оказался не только для государства, но и для его граждан. В частности, 53% опрошенных назвали 2023-й провальным для себя и своей семьи. Позитивные же изменения отметили 39% американцев. 7% участников исследования не увидели ни плохого, ни хорошего, а оставшийся 1% не дал ответа на вопрос.