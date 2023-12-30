Оживление мумий и захват Японии рептилоидами: Медведев дал мрачный прогноз на 2024 год

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал прогноз из семи пунктов на 2024 год. Он отметил, что его прошлогодние пророчества сбылись. Например, бизнесмен Илон Маск не стал президентом США, однако оказывает на страну не меньше влияния, а германский канцлер Олаф Шольц действительно заявил, что Германия платит за газ в десять раз больше, чем раньше.

"Вот год назад я так и написал: хочу внести свой вклад в самые абсурдные и нелепые прогнозы на будущее. Нет, всё равно пишут с возмущением, а чего это ничего не исполняется? Помилуйте, как же не исполняется?" — написал Медведев в телеграм-канале.

Политик считает, что в будущем году в России создадут две новые партии — Партию пацанов и Партию чушпанов, которые впоследствии будут запрещены Минюстом России из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте. Медведев думает, что произойдёт национализация военно-промышленного комплекса стран Евросоюза, США и Канады в целях последующего пожертвования всего оборонного производства киевскому режиму. Он также отметил, что Запад выделит Украине кредит в размере 25,5 трлн долларов. Политик предсказал расхищение этого кредита в течение суток правящим режимом в Киеве при участии Хантера Байдена.

Он также предрёк во всех странах ЕС роспуск обычных полицейских формирований с передачей их функций "немецким и укробандеровским полицаям" и объявление в международный розыск Джо Байдена в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления и стойкой утратой президента США за кулисами его помощниками. А вот Трампа, по мнению зампреда, ждёт новый срок, но не только президентский.

"Приговор по уголовным делам, возбуждённым против Дональда Трампа, в виде 99-летнего тюремного заключения, запрет Трампу избираться во всех штатах Америки. Избрание его новым президентом США вместо потерявшегося за кулисами Байдена", — заявил Медведев.

Политик также заявил, что в 2024 году произойдёт массовое оживление мумий инопланетян, которые спрятаны на военных базах в США. По мнению Медведева, пришельцы займут больше половины мест в Сенате и Палате представителей США. Зампред также предрёк захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его императором, а также начало правления Династии рептилоидов в стране.