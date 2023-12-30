Кардиолог раскрыла распространённую ошибку, укорачивающую жизнь человека

Отсутствие чувства меры и склонность к негативным мыслям могут сильно сократить жизнь человека. Об этом предупредила кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

"Открою секрет: вам можно всё, просто вся сила в умеренности. Не нужно допускать злоупотребление никакими удовольствиями. Всё можно в меру", — рассказала она в своём телеграм-канале.

Кардиолог раскрыла ошибку, укорачивающую жизни людей. Видео © t.me / Анна Кореневич | Врач-кардиолог | Кардиопсихолог

Меру стоит знать и придерживаться её не только в еде, но и в физических нагрузках, работе и даже поездках. Кстати, те, кто постоянно заняты делами и отказывают себе в отдыхе и удовольствии, совершают большую ошибку, которая в будущем грозит серьёзными последствиями. Врач напомнила, что человеку крайне важно наладить "контакт со своим телом", однако зачастую этому мешает стресс.

Лайф, кстати, на днях рассказывал о способах побороть стресс. Он помогает человеку преодолеть проблему, однако порой может нанести большой вред, в том числе физическому и эмоциональному здоровью. Поэтому не стоит ждать ухудшений, а лучше сразу от него избавляться. А помочь в этом могут, например, занятия различными видами спорта и даже обыкновенная пешая прогулка.

Между тем хирург и онкоуролог Марк Гадзиян обратил внимание, что ни один врач или специалист не в силах изменить привычки человека, образ жизни, питание и негативные мысли, которые его посещают. Сделать это может лишь он сам. А начать нужно с того, что выписать их все на листок бумаги и постепенно от них избавляться. Если у вас это получится, то врачебная помощь из-за ухудшений здоровья понадобится как можно позже.