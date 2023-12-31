Врач перед Новым годом раскрыл время, которое "проживут" салаты вне холодильника
Врач Иванов призвал не доедать салаты, которые стояли на столе дольше двух часов
Салаты относятся к категории скоропортящихся продуктов, а потому время их безопасного употребления сильно ограничено. Отказаться от блюда стоит в том случае, если оно простояло на столе дольше пары часов, предупредил врач Роман Иванов.
"При комнатной температуре поддерживать свежесть салатов на столе можно в течение ограниченного времени. Салаты относятся к скоропортящимся продуктам, общее правило хранения для них такое: они не должны стоять вне холодильника более двух часов", — рассказал собеседник RT.
По словам специалиста, это правило касается незаправленных угощений. Если же салат уже полит майонезом или другим соусом, срок его хранения сокращается в два-три раза. Поддерживаемая в холодильнике низкая температура продлевает блюдам жизнь до трёх дней. Однако в случае с закусками из мяса, рыбы, яиц и морепродуктов период свежести ограничен 12 часами.
"Блюдо может испортиться и раньше — в любом случае перед употреблением нужно оценить вид и запах. Если что-то смутило, лучше не употреблять его в пищу", — подытожил Иванов.
А тем временем оливье признано самым надоевшим блюдом новогоднего стола. Такого мнения о традиционном угощении придерживается каждый десятый россиянин.
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