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31 декабря, 11:21

"Горько сожалеют": На Украине после провала ВСУ вспомнили о важных словах Путина

TVL: На Украине после неудач ВСУ вспомнили слова Путина о готовности к диалогу

В Киеве после неудач Вооружённых сил Украины вспоминают слова российского лидера Владимира Путина о готовности к переговорам. Об этом сообщает французский телеканал TVL.

"На Украине вспоминают о том, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира практически сразу после ввода войск РФ. Украинцы теперь поняли, что за два года они не только не отвоевали Крым и Донбасс, но и потеряли намного больше — и территорий, и людей. Это заставляет их горько сожалеть о решении не соблюдать Минские соглашения", — сказано в материале.

По мнению эксперта по урегулированию кризисов Эрве Каресса, политические разногласия в Незалежной на фоне достаточно сложного положения на фронте приведут страну к внутреннему взрыву. Он подчеркнул, что Киев сейчас находится в замешательстве, потому что не понимает, как убедить украинцев в необходимости отступления из-за больших потерь в зоне боевых действий.

Рогов объяснил происками западных спецслужб ультиматум Украины по переговорам
Рогов объяснил происками западных спецслужб ультиматум Украины по переговорам

Ранее Лайф писал, что советник офиса Владимира Зеленского сделал достаточно дерзкое заявление. Михаил Подоляк отметил, что переговоров между РФ и Украиной не будет, а вместо них Киев просто выставит "ультимативные требования на наивысшем уровне". Его осадила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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