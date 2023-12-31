"Горько сожалеют": На Украине после провала ВСУ вспомнили о важных словах Путина
TVL: На Украине после неудач ВСУ вспомнили слова Путина о готовности к диалогу
В Киеве после неудач Вооружённых сил Украины вспоминают слова российского лидера Владимира Путина о готовности к переговорам. Об этом сообщает французский телеканал TVL.
"На Украине вспоминают о том, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира практически сразу после ввода войск РФ. Украинцы теперь поняли, что за два года они не только не отвоевали Крым и Донбасс, но и потеряли намного больше — и территорий, и людей. Это заставляет их горько сожалеть о решении не соблюдать Минские соглашения", — сказано в материале.
По мнению эксперта по урегулированию кризисов Эрве Каресса, политические разногласия в Незалежной на фоне достаточно сложного положения на фронте приведут страну к внутреннему взрыву. Он подчеркнул, что Киев сейчас находится в замешательстве, потому что не понимает, как убедить украинцев в необходимости отступления из-за больших потерь в зоне боевых действий.
Ранее Лайф писал, что советник офиса Владимира Зеленского сделал достаточно дерзкое заявление. Михаил Подоляк отметил, что переговоров между РФ и Украиной не будет, а вместо них Киев просто выставит "ультимативные требования на наивысшем уровне". Его осадила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу.
LIFE / Павел Баранов