ВС РФ уничтожили украинскую авиатехнику в Днепропетровской и Одесской областях 31 декабря, 14:22 ВС РФ уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российская армия за сутки нанесла сокрушительный удар по украинской авиационной технике, находившейся на аэродромах в Днепропетровской и Одесской областях. Также уничтожена живая сила противника и военная техника в 133 районах. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"[Уничтожена] авиационная техника в ангарах на аэродромах Днепр в Днепропетровской области и Школьный в Одесской области. Кроме того, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь", — отмечается в заявлении.

Накануне сообщалось, что ВС РФ нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе Угледара, Новомихайловки и Водяного Донецкой Народной Республики. Всего на этом направлении ВСУ потеряли до 115 бойцов.

Авторы Татьяна Миссуми