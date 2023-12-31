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ВС РФ уничтожили украинскую авиатехнику в Днепропетровской и Одесской областях

31 декабря, 14:22
ВС РФ уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

ВС РФ уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российская армия за сутки нанесла сокрушительный удар по украинской авиационной технике, находившейся на аэродромах в Днепропетровской и Одесской областях. Также уничтожена живая сила противника и военная техника в 133 районах. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"[Уничтожена] авиационная техника в ангарах на аэродромах Днепр в Днепропетровской области и Школьный в Одесской области. Кроме того, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь", — отмечается в заявлении.

В Минобороны рассказали об ударе возмездия по Украине после обстрела Белгорода
В Минобороны рассказали об ударе возмездия по Украине после обстрела Белгорода

Накануне сообщалось, что ВС РФ нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе Угледара, Новомихайловки и Водяного Донецкой Народной Республики. Всего на этом направлении ВСУ потеряли до 115 бойцов.

Российские войска разнесли склад с вооружением и боеприпасами на украинском аэродроме
Российские войска разнесли склад с вооружением и боеприпасами на украинском аэродроме
Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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