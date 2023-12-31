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Норвежским полицейским в новогоднюю ночь выдадут оружие

В Норвегии полицейских вооружат в новогоднюю ночь из-за угрозы антисемитизма

31 декабря, 15:53
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

В Норвегии правоохранителям выдадут оружие до полуночи 1 января, так как возникла угроза погромов еврейских объектов на территории страны. Об этом сообщает норвежская полиция в пресс-релизе.

"Несмотря на то что конкретных угроз Норвегии нет, начальник полиции, учитывая все обстоятельства, принял решение о временном вооружении, чтобы обеспечить максимально возможную готовность в течение новогодних выходных", пояснил директор по вопросам готовности при чрезвычайных ситуациях Туне Ванген.

По законодательству Норвегии правоохранители не носят с собой оружие при патрулировании улиц, однако исключения возможны в случае особого распоряжения.

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Ранее президент РФ Владимир Путин указал на рост случаев исламофобии, антисемитизма и русофобии в мире. Заявление прозвучало в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции в четверг, 14 декабря. Так, в польском Вроцлаве пятеро неизвестных в масках сорвали и подожгли флаг Израиля, после чего опрокинули ханукальную менору. Антиеврейские настроения начали усиливаться в Европе и США после обострения палестино-израильского конфликта.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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