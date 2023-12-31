Норвежским полицейским в новогоднюю ночь выдадут оружие В Норвегии полицейских вооружат в новогоднюю ночь из-за угрозы антисемитизма 31 декабря, 15:53 Обложка © Shutterstock

В Норвегии правоохранителям выдадут оружие до полуночи 1 января, так как возникла угроза погромов еврейских объектов на территории страны. Об этом сообщает норвежская полиция в пресс-релизе.

"Несмотря на то что конкретных угроз Норвегии нет, начальник полиции, учитывая все обстоятельства, принял решение о временном вооружении, чтобы обеспечить максимально возможную готовность в течение новогодних выходных", — пояснил директор по вопросам готовности при чрезвычайных ситуациях Туне Ванген.

По законодательству Норвегии правоохранители не носят с собой оружие при патрулировании улиц, однако исключения возможны в случае особого распоряжения.

Авторы Татьяна Миссуми