"Не останавливайте себя ни в чём": Россиянам рассказали, в каком наряде следует встречать Новый год

В новогоднюю ночь нужно быть в хорошем настроении, а правильно подобранная одежда поможет его создать. При выборе наряда следует ориентироваться на своё желание. Если вы суеверны, то год Зелёного Дракона лучше встречать в соответствующих цветах. Об этом заявил стилист и телеведущий Влад Лисовец.

"Если вы очень суеверны, просто приобретите себе бельё цвета года или повяжите ленточку на руку, дабы соблюсти астрологические прогнозы. Не останавливайте себя ни в чём, главное — покупайте то, что вам нравится и что вы сможете носить потом ещё долго. Потому что сейчас к выбору одежды нужно подходить рационально", — подчеркнул он в беседе с "Газетой.ru".

По мнению эксперта, если есть возможность купить красивый наряд, то подойдёт любой вариант: костюм, платье и даже мини-юбка. А дополнить образ можно красивой крупной бижутерией.

"Не ограничивайте себя ни в чём. Сейчас в моде блестящее, элегантность. Цвета, которые вы сможете носить и в следующем году, — это красный, зелёный, фисташковый, пыльно-розовый. Можно быть даже в чёрном наряде", — отметил стилист, уточнив, что встречает Новый год в чёрном, добавляя в образ красные оттенки.

Он обратил внимание на то, что кожаные вещи сейчас в тренде — это и юбки, и брюки, и пиджаки. Выглядеть ярко, по мнению Лисовца, поможет галстук, а также блузка с бантом.