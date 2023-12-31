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31 декабря, 18:04

В Киеве объявили воздушную тревогу, в области прогремели взрывы

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве вечером в воскресенье, 31 декабря, объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Незалежной.

Судя по опубликованным данным, тревога в украинской столице была объявлена около 20:29 мск. При этом днём 31 декабря она фиксировалась на всей территории страны. Это произошло примерно в 11:42 мск. Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области.

Серия взрывов прогремела в двух областях Украины
Серия взрывов прогремела в двух областях Украины

Напомним, минувшей ночью несколько взрывов прогремели на территории Киева. Также сообщалось о взрывах в городе Белая Церковь Киевской области.

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Getty Images / Oleksii Chumachenko / SOPA Images / LightRocket

Никита Осипов
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