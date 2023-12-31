В Киеве объявили воздушную тревогу, в области прогремели взрывы

В Киеве вечером в воскресенье, 31 декабря, объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Незалежной.

Судя по опубликованным данным, тревога в украинской столице была объявлена около 20:29 мск. При этом днём 31 декабря она фиксировалась на всей территории страны. Это произошло примерно в 11:42 мск. Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области.