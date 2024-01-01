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1 января, 01:03

ВСУ выпустили по Донецку ещё восемь ракет из РСЗО

СЦКК: Украинские военные выпустили ещё восемь ракет по Донецку из РСЗО

Украинские военные выпустили ещё восемь ракет из РСЗО. Об этом рассказали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению города Донецка. Выпущено восемь ракет из РСЗО", — сообщили в СЦКК.

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибло три человека
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибло три человека

Напомним, что Вооружённые силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли центр Донецка. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Будённовский районы. По последним данным, ранения получили 13 человек, погибли четверо. Среди них могут быть журналисты.

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t.me / "Типичный Донецк"

Оксана Попова
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