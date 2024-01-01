ВСУ выпустили по Донецку ещё восемь ракет из РСЗО

Украинские военные выпустили ещё восемь ракет из РСЗО. Об этом рассказали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению города Донецка. Выпущено восемь ракет из РСЗО", — сообщили в СЦКК.