ВСУ выпустили по Донецку ещё восемь ракет из РСЗО
СЦКК: Украинские военные выпустили ещё восемь ракет по Донецку из РСЗО
Украинские военные выпустили ещё восемь ракет из РСЗО. Об этом рассказали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению города Донецка. Выпущено восемь ракет из РСЗО", — сообщили в СЦКК.
Напомним, что Вооружённые силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли центр Донецка. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Будённовский районы. По последним данным, ранения получили 13 человек, погибли четверо. Среди них могут быть журналисты.
t.me / "Типичный Донецк"