В Киеве и области слышны мощные взрывы

Вместе с тем украинский телеканал "Общественное" сообщает о взрывах и в самом Киеве. По данным власти украинской столицы, в городе и прилегающих районах работает система ПВО. Жители по-прежнему слышат сирену, которая за первый день нового года уже сработала несколько раз.