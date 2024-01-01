В Киеве и области слышны мощные взрывы
"Зеркало недели": В Киевской области звучат взрывы, объявлена воздушная тревога
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киевской области. Обложка © Getty Images / Spencer Platt
В Киевской области раздаются мощные взрывы, а городские власти объявили воздушную тревогу. Об этом пишет в телеграм-канале украинское издание "Зеркало недели".
"Киевская область сообщает о мощных взрывах", — говорится в тексте.
Вместе с тем украинский телеканал "Общественное" сообщает о взрывах и в самом Киеве. По данным власти украинской столицы, в городе и прилегающих районах работает система ПВО. Жители по-прежнему слышат сирену, которая за первый день нового года уже сработала несколько раз.
Накануне вечером сообщалось, что на территории Украины прогремела серия взрывов. Громкие звуки были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области и в городе Кропивницкий Кировоградской области. Сегодня воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах.