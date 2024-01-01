В МИД заявили, что среди раненных при атаке ВСУ по Донецку есть журналисты

Среди пострадавших при обстреле Донецка в новогоднюю ночь могли быть журналисты. Информацию об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел РФ.

О том, что в числе пострадавших при обстреле центра Донецка со стороны украинских сил могли быть журналисты, ранее сообщало агентство ТАСС, однако официального подтверждения данной информации не поступало.

"В новогоднюю ночь массированной атаке из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка и другие жилые кварталы города — объекты гражданской инфраструктуры. Уже известно о четырёх погибших и более четырнадцати раненых. По предварительным данным, среди пострадавших есть журналисты, осуществлявшие в городе свою профессиональную деятельность", — уточнили в МИД.