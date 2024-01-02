В США предрекли военное поражение Украины в первой половине 2024 года Экс-посол США в НАТО Даалдер: Киев может проиграть в первой половине 2024 года 2 января, 07:43 В США спрогнозировали поражение Киева к середине 2024 года. Обложка © Getty Images / Andre Alves / Anadolu

Украина окажется на грани полного поражения в противостоянии с Россией уже в первой половине 2024 года, если США продолжат сворачивать помощь Киеву. Об этом рассказал в статье для издания Politico бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер.



"Трамп вполне может закрепить своё выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии уже в конце месяца. А республиканцы на Капитолийском холме тогда захотят идти в ногу со своим кандидатом в президенты, что остановит помощь Украине", — отмечается в материале.

Даалдер уверен, что Евросоюз не способен в одиночку тянуть Украину, так как не имеет столько оружия и возможностей его производить. По его словам, украинская армия недолго протянет без западного вооружения. Сегодня ВСУ с трудом удерживают линию фронта и отбиваются от ракетных атак только благодаря США, подчеркнул Даалдер.

Напомним, 28 декабря 2023 года глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит киевскому режиму военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. Данный пакет поддержки Украины включает в себя боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS и снаряды различного калибра для САУ. Однако в Верховной раде назвали такую помощь небольшой и заверили, что она не изменит положение дел на поле боя. Киев выразил надежду, что США увеличат поставки оружия.

Авторы Татьяна Миссуми