В Польше восхитились ударом ВС РФ по продвинутой инфраструктуре Украины
Myśl Polska: РФ успешно поразила поставляемую НАТО военную инфраструктуру Киева
Российские военные успешно поразили продвинутую военную инфраструктуру Киева, несмотря на находящееся там вооружение Североатлантического альянса. Об этом в статье для Myśl Polska написал обозреватель Кшиштоф Подгурский.
Журналист подчеркнул, что во время ракетного удара российских войск в украинской столице находилось массовое сосредоточение средств противовоздушной обороны и ведущих технологий НАТО. Поляк отметил, что киевский режим в результате случившегося лишился чрезвычайно дорогостоящего вооружения, поставляемого на Украину от так называемых западных союзников, а также некоторой части промышленной инфраструктуры. По его словам, предоставленные Западом средства ПВО предназначались для защиты тайных заводов и мест скопления ценных образцов оружия и техники.
Напомним, 1 января украинские средства массовой информации сообщили, что в Киевской области раздавались мощные взрывы, а городские власти объявили воздушную тревогу. А уже во вторник, 2 января, в украинской столице и Харькове вновь прогремели взрывы. Также в Минобороны РФ заявили, что в этот же день российские войска поразили украинские цеха по производству и ремонту военной техники, расположенные в Киеве и окрестностях, в том числе под огневой удар попали склады с западным оружием.
t.me / Министерство обороны РФ