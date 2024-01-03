Российские военные успешно поразили продвинутую военную инфраструктуру Киева, несмотря на находящееся там вооружение Североатлантического альянса. Об этом в статье для Myśl Polska написал обозреватель Кшиштоф Подгурский.

Журналист подчеркнул, что во время ракетного удара российских войск в украинской столице находилось массовое сосредоточение средств противовоздушной обороны и ведущих технологий НАТО. Поляк отметил, что киевский режим в результате случившегося лишился чрезвычайно дорогостоящего вооружения, поставляемого на Украину от так называемых западных союзников, а также некоторой части промышленной инфраструктуры. По его словам, предоставленные Западом средства ПВО предназначались для защиты тайных заводов и мест скопления ценных образцов оружия и техники.