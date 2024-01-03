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3 января, 05:05
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В Польше восхитились ударом ВС РФ по продвинутой инфраструктуре Украины

Myśl Polska: РФ успешно поразила поставляемую НАТО военную инфраструктуру Киева

Российские военные успешно поразили продвинутую военную инфраструктуру Киева, несмотря на находящееся там вооружение Североатлантического альянса. Об этом в статье для Myśl Polska написал обозреватель Кшиштоф Подгурский.

Журналист подчеркнул, что во время ракетного удара российских войск в украинской столице находилось массовое сосредоточение средств противовоздушной обороны и ведущих технологий НАТО. Поляк отметил, что киевский режим в результате случившегося лишился чрезвычайно дорогостоящего вооружения, поставляемого на Украину от так называемых западных союзников, а также некоторой части промышленной инфраструктуры. По его словам, предоставленные Западом средства ПВО предназначались для защиты тайных заводов и мест скопления ценных образцов оружия и техники.

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Напомним, 1 января украинские средства массовой информации сообщили, что в Киевской области раздавались мощные взрывы, а городские власти объявили воздушную тревогу. А уже во вторник, 2 января, в украинской столице и Харькове вновь прогремели взрывы. Также в Минобороны РФ заявили, что в этот же день российские войска поразили украинские цеха по производству и ремонту военной техники, расположенные в Киеве и окрестностях, в том числе под огневой удар попали склады с западным оружием.

Обложка ©

t.me / Министерство обороны РФ

Алексей Соловьёв
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