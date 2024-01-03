Белгородцам порекомендовали способ оперативно узнавать об угрозе обстрелов

Отправить экстренную СМС-рассылку об обстрелах всем пользователям одновременно технически невозможно — кто-то получит сообщение раньше, а кто-то — позже. Об этом написал в своём телеграм-канале в среду, 3 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Однако, по его словам, есть более надёжная альтернатива.

"Нужно скачать приложение "МЧС России" к себе на телефоны. И тогда сообщения об обстрелах, о ракетной опасности будут приходить мгновенно. Поэтому, дорогие друзья, делайте это. И я думаю, что вы согласитесь со мной, в нашей с вами ситуации это необходимо", — обратился он к жителям региона.

Ситуация в Белгороде, по словам Гладкова, продолжает оставаться довольно напряжённой. С утра 3 января было два обстрела, сработала ПВО. В светлое время суток власти и экстренные службы будут проводить подомовой обход, чтобы оценить повреждения кровли, крыш, окон, фасадов, и затем в городе приступят к восстановительным работам.