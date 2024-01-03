Минобороны: Темпы ремонта техники увеличились в 2,5 раза в зоне СВО в 2023 году
Возможности ремонтных воинских частей и подразделений ВС России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) возросли в полтора раза, а темпы ремонта техники — в 2,5 раза. Об этом сообщило Минобороны РФ в сборнике, который выпустило по итогам 2023 года.
"Производственные возможности ремонтных воинских частей и подразделений увеличены в полтора раза. Темпы ремонта и возвращения техники в боевой состав увеличились в 2,5 раза", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Там добавили, что исправность вооружения и военной техники поддерживается на уровне 95 процентов. Кроме того, по данным МО РФ, в зоне СВО создано больше 270 полевых ремонтных цехов ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для проведения наиболее сложных работ.
А ранее Минобороны сообщало, что выпуск боеприпасов для ВС РФ с начала СВО вырос в 17,5 раза. Также в сборнике говорится, что в России с февраля 2022 года увеличили выпуск танков в 5,6 раза, боевых машин пехоты — в 3,6 раза, бронетранспортёров — в 3,5 раза. Вместе с этим в ведомстве отметили, что Сухопутные войска России получили более полутора тысяч новых и модернизированных танков, а также более двух с половиной тысяч бронетранспортёров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП).
ТАСС / Владимир Гердо