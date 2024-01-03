В США рассказали о невыполнимой миссии для Украины
Полковник Макгрегор: США поставили перед Украиной невыполнимую задачу
США поставили перед Украиной задачу, которую невозможно выполнить, и, по сути, дали ей приказ умереть. Такое заявление в социальной сети X сделал бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Я думаю, с украинского народа хватит. То, с чем мы имеем дело, — это нечестный преступный режим в Киеве. В какой-то момент мы увидим, как то, что произошло в Афганистане, произойдёт в Киеве", — объяснил он свою позицию.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что посол США в Киеве Бриджит Бринк заявила о том, что командиры ВСУ будут самостоятельно принимать решения о дальности ударов из реактивной системы залпового огня HIMARS. При этом ещё в 2022 году занимающий на тот момент должность министра обороны Украины Алексей Резников пообещал, что Киев не будет применять американские РСЗО HIMARS для ударов по территории России. Он подтвердил, что это условие было обязательным для получения Киевом данного вооружения. Между тем ВСУ не спешат выполнять обещание и регулярно обстреливают новые регионы России из HIMARS.
Diego Herrera Carcedo / Anadolu