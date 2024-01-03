США поставили перед Украиной задачу, которую невозможно выполнить, и, по сути, дали ей приказ умереть. Такое заявление в социальной сети X сделал бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Я думаю, с украинского народа хватит. То, с чем мы имеем дело, — это нечестный преступный режим в Киеве. В какой-то момент мы увидим, как то, что произошло в Афганистане, произойдёт в Киеве", — объяснил он свою позицию.