В воронежском посёлке четыре человека пострадали из-за аварийного схода боеприпаса

Четыре человека пострадали в результате аварийного схода боеприпаса в посёлке Петропавловка Воронежской области, погибших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Разрушения в посёлке Петропавловка Воронежской области. Видео © Telegram / SHOT

"За медицинской помощью с лёгкими повреждениями обратились четыре человека. ФАП работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу", — написал Гусев в телеграм-канале.

Посёлок Петропавловка Воронежской области, куда приехали заместители и руководители профильных министерств правительства региона устранять последствия аварийного схода боеприпаса. Фото © Telegram / "Гусев"

Губернатор дополнил, что принято решение заново построить девять домов после обследования разрушенного жилья. По словам Гусева, строительство будет оперативным и качественным, будут возведены равные по площади здания.

Вместе с этим глава региона пообещал компенсации за пострадавшие автомобили, пока известно о пяти легковушках и тракторе. Гусев пообещал также отстроить разрушенные хозяйственные постройки. Кроме того, займутся и восстановлением местной школы, где учатся 32 ребёнка. Из-за схода боеприпаса в здании выбило окна и повредилась крыша. Аналогичная ситуация и с местным Домом культуры, и со зданием поселковой администрации, пояснил губернатор.