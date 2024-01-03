В воронежском посёлке четыре человека пострадали из-за аварийного схода боеприпаса
Гусев: Четыре человека пострадали при аварийном сходе боеприпаса под Воронежем
Заместители и руководители профильных министерств Правительства Воронежской области приехали на место аварийного схода боеприпаса. Обложка © Telegram / "Гусев"
Четыре человека пострадали в результате аварийного схода боеприпаса в посёлке Петропавловка Воронежской области, погибших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Разрушения в посёлке Петропавловка Воронежской области. Видео © Telegram / SHOT
"За медицинской помощью с лёгкими повреждениями обратились четыре человека. ФАП работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу", — написал Гусев в телеграм-канале.
Посёлок Петропавловка Воронежской области, куда приехали заместители и руководители профильных министерств правительства региона устранять последствия аварийного схода боеприпаса. Фото © Telegram / "Гусев"
Губернатор дополнил, что принято решение заново построить девять домов после обследования разрушенного жилья. По словам Гусева, строительство будет оперативным и качественным, будут возведены равные по площади здания.
Вместе с этим глава региона пообещал компенсации за пострадавшие автомобили, пока известно о пяти легковушках и тракторе. Гусев пообещал также отстроить разрушенные хозяйственные постройки. Кроме того, займутся и восстановлением местной школы, где учатся 32 ребёнка. Из-за схода боеприпаса в здании выбило окна и повредилась крыша. Аналогичная ситуация и с местным Домом культуры, и со зданием поселковой администрации, пояснил губернатор.
А ранее Лайф писал, что в посёлке Петропавловка зафиксировали аварийный сход боеприпаса. Жителей начали перевозить в пункты временного размещения. Губернатор Гусев пообещал в кратчайшие сроки решить вопрос с компенсациями и постройкой нового жилья.