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3 января, 11:08

В воронежском посёлке четыре человека пострадали из-за аварийного схода боеприпаса

Гусев: Четыре человека пострадали при аварийном сходе боеприпаса под Воронежем

Заместители и руководители профильных министерств Правительства Воронежской области приехали на место аварийного схода боеприпаса. Обложка © Telegram / "Гусев"

Заместители и руководители профильных министерств Правительства Воронежской области приехали на место аварийного схода боеприпаса. Обложка © Telegram / "Гусев"

Четыре человека пострадали в результате аварийного схода боеприпаса в посёлке Петропавловка Воронежской области, погибших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Разрушения в посёлке Петропавловка Воронежской области. Видео © Telegram / SHOT

"За медицинской помощью с лёгкими повреждениями обратились четыре человека. ФАП работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу", — написал Гусев в телеграм-канале.

Посёлок Петропавловка Воронежской области, куда приехали заместители и руководители профильных министерств правительства региона устранять последствия аварийного схода боеприпаса. Фото © Telegram / "Гусев"

Посёлок Петропавловка Воронежской области, куда приехали заместители и руководители профильных министерств правительства региона устранять последствия аварийного схода боеприпаса. Фото © Telegram / "Гусев"

Лайф публикует видео последствий схода боеприпаса в посёлке под Воронежем
Лайф публикует видео последствий схода боеприпаса в посёлке под Воронежем

Губернатор дополнил, что принято решение заново построить девять домов после обследования разрушенного жилья. По словам Гусева, строительство будет оперативным и качественным, будут возведены равные по площади здания.

Вместе с этим глава региона пообещал компенсации за пострадавшие автомобили, пока известно о пяти легковушках и тракторе. Гусев пообещал также отстроить разрушенные хозяйственные постройки. Кроме того, займутся и восстановлением местной школы, где учатся 32 ребёнка. Из-за схода боеприпаса в здании выбило окна и повредилась крыша. Аналогичная ситуация и с местным Домом культуры, и со зданием поселковой администрации, пояснил губернатор.

А ранее Лайф писал, что в посёлке Петропавловка зафиксировали аварийный сход боеприпаса. Жителей начали перевозить в пункты временного размещения. Губернатор Гусев пообещал в кратчайшие сроки решить вопрос с компенсациями и постройкой нового жилья.

В Минобороны сообщили подробности нештатного схода боеприпаса в Воронежской области
В Минобороны сообщили подробности нештатного схода боеприпаса в Воронежской области
Дарья Нарыкова
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