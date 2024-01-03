Спать в нём не нужно: Россиянам объяснили, как правильно выбрать и носить термобельё

Термобельё используется для отвода лишней влаги и сохранения тепла тела. Врач Денис Банный рассказал Лайфу, как подбирать и правильно носить термобельё.

В зависимости от назначения термобельё делят на четыре вида: теплосберегающее, влагоотводящее, ветрозащитное и комбинированное. Для повседневной носки лучше выбирать теплосберегающее или комбинированное термобельё, оно сохраняет температуру тела и рассчитано на морозы до минус 30 градусов. Комбинированное подходит детям, потому что за счёт двух слоёв справляется с разными задачами — удаляет пот и согревает. Спортсменам и тем, кто много времени проводит на улице, подойдёт влагоотводящее и ветрозащитное. Денис Банный Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Медик пояснил, что нужно также обращать внимание на температурный режим. Термобельё в этом плане делят на четыре группы: cool (ультралёгкое) — отводит влагу в тёплую погоду при температуре до +10 °C;

light (лёгкое) — отводит пот при физической активности, выдерживает температуру до −10 °C;

warm (тёплое) — сохраняет тепло при температуре до −20 °C и рекомендуется при катании на лыжах или сноуборде;

x-warm (очень тёплое) — спасает от самых сильных морозов.

Не менее важно, по словам Банного, выбирать термобельё по материалу, из которого оно изготовлено. Синтетические волокна, такие как полиэстер, полиамид, эластан, эффективно отводят влагу, быстро высыхают, хорошо тянутся и стоят относительно недорого, указал эксперт. А вот термобельё из натуральных волокон — шерсти мериноса и хлопка — отлично согревает на холоде. Собеседник Лайфа подчеркнул, что чаще всего производители комбинируют разные материалы, так как это позволяет создать действительно функциональную одежду.

Специалист пояснил, что термобельё нужно примерять перед покупкой. Оно не должно быть тесным, иначе будет сильно натирать. Кофта и легинсы должны плотно прилегать к телу, тогда тепло сохранится подольше, рассказал Банный.

Кроме того, всегда существует вероятность индивидуальной гиперчувствительности кожи к некоторым тканям, появляются зуд и покраснения. Банный советует не носить термобельё постоянно и не спать в нём дома во избежание избыточного потоотделения и раздражения кожи.