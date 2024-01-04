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4 января, 10:10

Путин упростил получение гражданства для иностранцев-контрактников и членов их семей

Путин подписал указ о приёме в гражданство служащих по контракту иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранным гражданам, заключившим контракт на службу в Вооружённых силах РФ, а также членам их семей получать российское гражданство. Об этом сказано на официальном портале правовой информации.

"С заявлением о приёме в гражданство РФ... вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях либо проходящие в период проведения СВО военную службу в ВС РФ или воинских формированиях", — говорится в указе.

В указе прописано, что подать на гражданство могут уволившиеся из ВС РФ в период спецоперации, достигшие предельного возраста, в связи с истечением срока контракта или прекращением действия военного положения. Гражданство смогут получить и родственники вышеперечисленных категорий.

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А ранее Путин определил новые положения о гражданстве и принесении присяги, в частности глава государства утвердил образец бланка с клятвой. Отметим, что этот указ подписан после принятия нового Федерального закона "О гражданстве РФ". Согласно нововведениям, количество требований для получения российского паспорта упростилось более чем для 20 категорий лиц, в том числе заключивших контракт о службе в ВС РФ не менее чем на год.

Обложка ©

ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Александра Мышляева
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