Составлен топ-8 оригинальных идей, чем занять ребёнка дома на новогодних каникулах

Новогодние каникулы — отличное время для того, чтобы провести время с ребёнком и создать незабываемые воспоминания. При этом даже домашние занятия могут быть весёлыми и разнообразными. Преподаватель изобразительных искусств и куратор в Филипповской школе онлайн Анна Калугина поделилась с Лайфом простыми идеями детского досуга, для воплощения которых не потребуется особых усилий.

Так, специалист предлагает организовать художественную студию в доме. К примеру, можно провести турнир по рисованию среди членов семьи. Также собеседница Лайфа советует не забывать экспериментировать с различными материалами, такими как мелки, акварель или карандаши. Вместе с тем отличный способ провести время вместе с детьми дома — это разыгрывание постановок. Можно создать театр с костюмами или просто прочитать любимые книги по ролям.

Чтение вслух — это отличный способ развивать речь и воображение. Предложите ребёнку самому создать свою историю или пересказать любимую сказку с новым сюжетом, попробуйте разыграть их по ролям Анна Калугина Преподаватель изобразительных искусств и куратор в Филипповской школе онлайн

Настольные игры — тоже отличный способ не только развлечься, но и провести время в кругу близких. Вдобавок они способствуют развитию логического и стратегического мышления. У всех, конечно, разные предпочтения, но в особенности эксперт рекомендовала обратить внимание на "Каркассон" и "Манчкин" (последняя подойдёт для ребят постарше). Также ребёнка можно занять кулинарным уроком. По словам Калугиной, это отличный способ развивать навыки взаимодействия в команде, а также интерес к готовке. Более того, таким образом вы сможете не только вкусно поесть на праздниках, но и передать свой опыт, а также сами научиться чему-то новому.

В заключении собеседница Лайфа посоветовала заняться на каникулах физическими активностями. К примеру, можно сделать вместе зарядку, йогу или вообще устроить семейный фитнес-челлендж. Такие игры помогут не только поддержать физическую форму, но и весело провести время.