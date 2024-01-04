Названо 2 рецепта с финиками унаби, которые сотворят чудо с телом после новогоднего застолья

Для того чтобы поддержать работу своей пищеварительной системы после новогодних праздников, нужно употреблять финики унаби. Об этом рассказала врач-рефлексотерапевт София Стебницкая.

"Кроме дыхательных практик, которые рекомендую делать и после праздника, нелишней будет и забота о нашей пищеварительной системе. Укрепить и подпитать её помогут финики унаби. Если ложиться будем поздно, режим приёма пищи соблюдать не будем и закрепим эффект сокращением или даже отсутствием в рационе того, что подпитывает наш энергетический потенциал, это означает только одно — растрату своей Ци, или энергии", — подчеркнула Стебницкая в беседе с РИАМО.

По её словам, пять китайских фиников необходимо залить водой (0,5 литра) и проварить в течение десяти минут, как компот. Остывший отвар затем нужно слить в стакан и пить на протяжении суток, разбавляя тёплой водой. Стебницкая посоветовала не греть напиток в микроволновке.

Утром из такого отвара можно приготовить полезный завтрак. Для этого в напиток нужно добавить овсяные хлопья, после перемешать их в стакане и оставить настояться на 30 минут, подчеркнула Стебницкая.

Также можно пять промытых плодов унаби залить стаканом воды и прокипятить в течение 15 минут. Затем остудить их, вынуть косточки, протереть мякоть и влить отвар. Далее можно добавить стакан варёного риса и употреблять в качестве десерта или даже полноценного приёма пищи, подытожила врач.