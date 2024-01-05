В России могут начать оповещать население о ЧС через домофоны

В России могут начать предупреждать население о чрезвычайных ситуациях через домофоны. Этот вопрос сейчас разрабатывается, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

"Разрабатывается концепция организации оповещения населения РФ, учитывающая новые технические возможности современных средств и способов оповещения, в том числе в целях определения порядка использования домофонных систем", — цитирует ТАСС ответ ведомства на свой запрос.

Пока же МЧС оповещает граждан через СМС-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами, которые выставляются в людных местах.