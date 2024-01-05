В России могут начать оповещать население о ЧС через домофоны
МЧС не исключило использования домофонов для оповещения населения о ЧС
В России могут начать предупреждать население о чрезвычайных ситуациях через домофоны. Этот вопрос сейчас разрабатывается, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.
"Разрабатывается концепция организации оповещения населения РФ, учитывающая новые технические возможности современных средств и способов оповещения, в том числе в целях определения порядка использования домофонных систем", — цитирует ТАСС ответ ведомства на свой запрос.
Пока же МЧС оповещает граждан через СМС-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами, которые выставляются в людных местах.
Об идее оповещать о чрезвычайных ситуациях через домофоны летом 2023 года уже рассказывал глава МЧС Александр Куренков. Однако тогда не все эту идею поддержали — так, депутат Госдумы Светлана Разворотнева призвала ведомство вместо этого развивать сеть СМС-уведомлений.
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