Регион

Уведомления отключены

5 января, 06:06

В России могут начать оповещать население о ЧС через домофоны

МЧС не исключило использования домофонов для оповещения населения о ЧС

В России могут начать предупреждать население о чрезвычайных ситуациях через домофоны. Этот вопрос сейчас разрабатывается, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

"Разрабатывается концепция организации оповещения населения РФ, учитывающая новые технические возможности современных средств и способов оповещения, в том числе в целях определения порядка использования домофонных систем", — цитирует ТАСС ответ ведомства на свой запрос.

Пока же МЧС оповещает граждан через СМС-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами, которые выставляются в людных местах.

Россиянам рассказали, в каких случаях можно передавать в полицию записи с камер домофонов
Россиянам рассказали, в каких случаях можно передавать в полицию записи с камер домофонов

Об идее оповещать о чрезвычайных ситуациях через домофоны летом 2023 года уже рассказывал глава МЧС Александр Куренков. Однако тогда не все эту идею поддержали — так, депутат Госдумы Светлана Разворотнева призвала ведомство вместо этого развивать сеть СМС-уведомлений.

Обложка ©

unsplash

Александра Вишнякова
  • Новости
  • МЧС России
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров