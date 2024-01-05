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Жир, вино и мандарины: Как отстирать скатерть после новогодних застолий — советы эксперта

Эксперт Рыжкова: Скатерть с пятнами от мандаринов перед стиркой нужно замочить

5 января, 07:20
Скатерти из полиэстера нужно стирать жидкими средствами, хлопок и лён — порошком. Обложка © Unsplash

Скатерти из полиэстера нужно стирать жидкими средствами, хлопок и лён — порошком. Обложка © Unsplash

Радости новогодних каникул могут омрачить трудности послепраздничной уборки. Как привести в порядок скатерть — основу новогоднего стола? Для начала нужно оценить ткань.

"Начнём с того, что скатерть может быть выполнена из разных видов ткани, каждый из которых лучше всего стирать определёнными типами средств: полиэстер — жидкими средствами для стирки, хлопок — стиральным порошком, а лён рекомендуется стирать с порошком кроме случаев, если ткань окрашена — тогда лучше использовать гель для стирки", — рассказала Лайфу эксперт SYNERGETIC Ольга Рыжкова.

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Если скатерть имеет водоотталкивающю пропитку, необходимо использовать исключительно гель для стирки мембранных тканей, который сохранит этот слой. Режим стирки выбираем согласно указанию на ярлычке изделия.

А как вывести пятна со скатерти? Жир перед стиркой рекомендуется обработать пятновыводителем. Винные и коньячные пятна, кофейные и чайные следы, следы от фруктов, соков можно перед стиркой обработать кислородным пятновыводителем. Восковые или парафиновые следы от свечей важно предварительно механически счистить с ткани. Если после удаления воска останется жировое пятно, его следует обработать жидким пятновыводителем, затем постирать в обычном режиме.

Скатерть с пятнами от мандаринов Рыжкова советует сначала замочить на некоторое время в воде, а затем обработать энзимным пятновыводителем. Для удаления сильно въевшихся, застарелых или специфических пятен может потребоваться повторная обработка перед стиркой.

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А ранее Лайф рассказывал про 8 гениальных лайфхаков, которые помогут экономить время и реже убираться.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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