Жир, вино и мандарины: Как отстирать скатерть после новогодних застолий — советы эксперта Эксперт Рыжкова: Скатерть с пятнами от мандаринов перед стиркой нужно замочить 5 января, 07:20 Скатерти из полиэстера нужно стирать жидкими средствами, хлопок и лён — порошком. Обложка © Unsplash

Радости новогодних каникул могут омрачить трудности послепраздничной уборки. Как привести в порядок скатерть — основу новогоднего стола? Для начала нужно оценить ткань.

"Начнём с того, что скатерть может быть выполнена из разных видов ткани, каждый из которых лучше всего стирать определёнными типами средств: полиэстер — жидкими средствами для стирки, хлопок — стиральным порошком, а лён рекомендуется стирать с порошком кроме случаев, если ткань окрашена — тогда лучше использовать гель для стирки", — рассказала Лайфу эксперт SYNERGETIC Ольга Рыжкова.

Если скатерть имеет водоотталкивающю пропитку, необходимо использовать исключительно гель для стирки мембранных тканей, который сохранит этот слой. Режим стирки выбираем согласно указанию на ярлычке изделия.

А как вывести пятна со скатерти? Жир перед стиркой рекомендуется обработать пятновыводителем. Винные и коньячные пятна, кофейные и чайные следы, следы от фруктов, соков можно перед стиркой обработать кислородным пятновыводителем. Восковые или парафиновые следы от свечей важно предварительно механически счистить с ткани. Если после удаления воска останется жировое пятно, его следует обработать жидким пятновыводителем, затем постирать в обычном режиме.

Скатерть с пятнами от мандаринов Рыжкова советует сначала замочить на некоторое время в воде, а затем обработать энзимным пятновыводителем. Для удаления сильно въевшихся, застарелых или специфических пятен может потребоваться повторная обработка перед стиркой.

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