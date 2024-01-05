Детокс для квартиры: Дизайнер дала советы по расхламлению в новогодние каникулы

Наступление нового года — пора перемен и обновления. Это касается и интерьера, которому тоже хочется придать свежесть. О том, как правильно расхламить квартиру, читателям Лайфа рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Прежде всего специалист рекомендует отдавать приоритет сезонности. Как пояснила наша собеседница, многие хозяева складируют в одном месте всё, что может когда-то пригодиться, из-за этого получается тотальный хаос. В частности, нередки случаи, когда, например, в коридоре можно увидеть и лыжи, и велосипед, и летнюю резину. Чтобы дать жилью "больше воздуха" можно разработать достаточные системы хранения, в том числе антресольные, чтобы на время скрывать то, чем в течение нескольких ближайших месяцев вы не будете пользоваться.

"Это относится не только к хранению, но и к визуальному преображению интерьера. К примеру, лёгкие льняные шторы или чехлы декоративных подушек с растительными принтами на зимнее время рекомендую обновлять более уместными сезонными. А неактуальные после стирки убрать в специальные кофры", — добавила Кузнецова.

Чтобы не захламлять жилое пространство, также крайне важно поддерживать чистоту ежедневно. Для этого необходимо выработать простую привычку — научиться класть вещи на своё место. Даже если поначалу вам покажется трудно и не слишком комфортно всегда возвращать вещи туда, откуда их достали, со временем привычка выработается. Этот принцип, по словам дизайнера, работает и с детьми, которых обязательно стоит мотивировать после игры или учёбы собирать все использованные атрибуты и раскладывать по местам предназначения.

Кроме того, не стоит превращаться в Плюшкина и годами хранить дома ненужные вещи. Кстати, у итальянцев есть традиция выбрасывать старьё под Новый год, так они стимулируют себя к новым покупкам. Однако, если на помойку отнести всё-таки жалко, существует множество вариантов избавления от вещей. В частности, по словам Кузнецовой, их можно подарить в благотворительные фонды или специальные службы по переработке и утилизации, внеся небольшой вклад в экологическую повестку. При этом эксперт считает, что перевозить всё ненужное на дачу, авось там пригодится, совершенно ни к чему. Да, на первый взгляд кажется, что вы разгружаете пространство квартиры, но в то же время устраиваете из дачи склад ненужных вещей, а это место должно располагать к отдыху.