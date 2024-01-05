Жительница Новороссийска рассказала о жутком взрыве в небе над городом
Жительница Новороссийска рассказала о ночном взрыве в городе
Жительница Новороссийска Краснодарского края рассказала подробности о мощном взрыве в небе над городом, который раздался накануне ночью. По словам очевидицы, перед хлопком начались проблемы с интернетом.
"Сначала был слышен звук, а потом появился белый шлейф", — отметила она в беседе с телеканалом "360".
Она подчеркнула, что от взрыва в квартире затряслась мебель. Однако залп произошёл не в самом городе, потому что "осколков нигде нет". Женщина рассказала, что после взрыва у машин сработала сигнализация, а за 10 минут перед этим начались проблемы с сетью, которые продолжаются до сих пор.
Согласно материалам Минобороны РФ, ночью над Краснодарским краем был сбит беспилотник ВСУ.
А ранее Лайф рассказывал, что в Севастополе 4 января успешно отразили атаку со стороны Украины. Средства ПВО сбили десять ракет над Крымом. По словам губернатора города Михаила Развожаева, вечерняя атака ВСУ стала самой массированной за последнее время.
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