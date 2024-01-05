Жительница Новороссийска рассказала о жутком взрыве в небе над городом

Жительница Новороссийска Краснодарского края рассказала подробности о мощном взрыве в небе над городом, который раздался накануне ночью. По словам очевидицы, перед хлопком начались проблемы с интернетом.

"Сначала был слышен звук, а потом появился белый шлейф", — отметила она в беседе с телеканалом "360".

Она подчеркнула, что от взрыва в квартире затряслась мебель. Однако залп произошёл не в самом городе, потому что "осколков нигде нет". Женщина рассказала, что после взрыва у машин сработала сигнализация, а за 10 минут перед этим начались проблемы с сетью, которые продолжаются до сих пор.

Согласно материалам Минобороны РФ, ночью над Краснодарским краем был сбит беспилотник ВСУ.