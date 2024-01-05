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5 января, 12:31

Жительница Новороссийска рассказала о жутком взрыве в небе над городом

Жительница Новороссийска рассказала о ночном взрыве в городе

Жительница Новороссийска Краснодарского края рассказала подробности о мощном взрыве в небе над городом, который раздался накануне ночью. По словам очевидицы, перед хлопком начались проблемы с интернетом.

"Сначала был слышен звук, а потом появился белый шлейф", — отметила она в беседе с телеканалом "360".

Она подчеркнула, что от взрыва в квартире затряслась мебель. Однако залп произошёл не в самом городе, потому что "осколков нигде нет". Женщина рассказала, что после взрыва у машин сработала сигнализация, а за 10 минут перед этим начались проблемы с сетью, которые продолжаются до сих пор.

Согласно материалам Минобороны РФ, ночью над Краснодарским краем был сбит беспилотник ВСУ.

Не менее четырёх взрывов прогремело над Белгородом
Не менее четырёх взрывов прогремело над Белгородом

А ранее Лайф рассказывал, что в Севастополе 4 января успешно отразили атаку со стороны Украины. Средства ПВО сбили десять ракет над Крымом. По словам губернатора города Михаила Развожаева, вечерняя атака ВСУ стала самой массированной за последнее время.

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Александра Мышляева
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