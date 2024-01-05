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5 января, 14:42

Учительница химии из Липецка стала победителем конкурса "Классная тема!"

Учитель химии Екатерина Сигарева стала победительницей второго сезона федерального проекта "Классная тема!" Обложка © Телеканал "Россия"

Учитель химии Екатерина Сигарева стала победительницей второго сезона федерального проекта "Классная тема!" Обложка © Телеканал "Россия"

Учитель химии из Липецка Екатерина Сигарева стала победительницей второго сезона федерального проекта "Классная тема!" Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

В финале Екатерина Сигарева продемонстрировала разнообразные химические реакции. А приглашённый в качестве звёздного ассистента Евгений Папунаишвили испытал непосредственно на себе новый безупречный пятновыводитель. Главный приз конкурса — возможность создать собственное авторское шоу на одном из федеральных каналов.

"Для меня эта победа — победа над собой. Вся история участия в "Классной теме!" для меня про раскрытие своих возможностей и про радость, потому что, когда я узнала про проект в прошлом году, для меня участие в нём было чем-то невероятным и недостижимым! Вывод один: возможно всё и даже больше", — рассказала Сигарева.

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Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета назвал важнейшим вопросом улучшение условий труда педагогов. Глава государства напомнил, что в 2023 году был принят целый ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя. Российский лидер также поручил предусмотреть в законодательстве доплаты за наставничество.

Александра Мышляева
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