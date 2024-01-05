Учительница химии из Липецка стала победителем конкурса "Классная тема!"

"Для меня эта победа — победа над собой. Вся история участия в "Классной теме!" для меня про раскрытие своих возможностей и про радость, потому что, когда я узнала про проект в прошлом году, для меня участие в нём было чем-то невероятным и недостижимым! Вывод один: возможно всё и даже больше", — рассказала Сигарева.