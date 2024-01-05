В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности, жителей просят вернуться в дома
В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности. Об этом сказано в телеграм-канале мэрии города. Жителей просят покинуть открытые участки улиц и вернуться в свои дома.
"В Белгороде есть угроза ракетной опасности. Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. В случае получения сигнала "ракетная опасность" спуститься в укрытия", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне, 4 января, в Белгороде звучали сирены ракетной опасности. После этого Минобороны отчиталось о десяти сбитых ракетах РСЗО "Ольха", пострадали два человека. Несколько снарядов упало в жилых районах. Один из поражающих элементов ракеты ВСУ пробил окно комнаты ребёнка.
t.me / Демидов