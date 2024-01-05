В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности, жителей просят вернуться в дома

В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности. Об этом сказано в телеграм-канале мэрии города. Жителей просят покинуть открытые участки улиц и вернуться в свои дома.

"В Белгороде есть угроза ракетной опасности. Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. В случае получения сигнала "ракетная опасность" спуститься в укрытия", — говорится в сообщении.