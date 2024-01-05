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5 января, 20:09

Включая Грузию: В Киеве перечислили страны, участвующие в подготовке солдат ВСУ

Генерал-майор ВСУ Таран: В обучении украинских военных задействованы 34 страны

В обучении украинских военнослужащих тем или иным образом участвует более 30 стран. Об этом заявил начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ генерал-майор Алексей Таран.

"В организацию мероприятий подготовки военнослужащих Вооружённых сил Украины за рубежом вовлечена коалиция партнёров, которая насчитывает по состоянию на сегодняшний день 34 государства", — процитировало его слова ИА Министерства обороны Незалежной "АрмияInform".

В числе этих стран США, Великобритания, Канада, Австралия, Норвегия, большинство стран ЕС, Косово, Северная Македония, Албания, Грузия и Молдавия. Лидером в организации общевойсковой подготовки, по словам Тарана, является Соединённое Королевство: с февраля 2022-го там обучилось свыше 30 тысяч украинских военных. Венгрия, Австрия и Хорватия не входят в состав миссии ЕС, но их инструкторы в подготовке солдат ВСУ тоже участвуют.

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Ранее западные СМИ сообщили, что план украинского контрнаступления фактически подготовили США. При этом журналисты отмечали, что Вашингтон просчитался с тем, за какое время ВСУ можно довести до западных стандартов. В Штатах признали провальным обучение украинской армии на американский манер.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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