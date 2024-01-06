Политолог раскрыл, как власти США хотят помешать Трампу победить на выборах с помощью фильма

Власти США формируют сознание граждан при помощи голливудских фильмов. Об этом в новом выпуске передачи "Дайте сказать!" заявил политолог, первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Политолог Асафов заявил, что власти США управляют гражданами с помощью Голливуда. Видео © VK / "Дайте сказать!"

Так, например, по словам эксперта, фильм Алекса Гарленда "Гражданская война", премьера которого намечена на апрель, агитирует американцев голосовать за действующего президента страны Джо Байдена. Политолог рассказал, что в трейлере картины показана война с перестрелками, бандами, трупами. При этом в ленте есть отрицательный персонаж, похожий на вероятного соперника Байдена Дональда Трампа. Именно таким образом, поясняет Асафов, американские власти запугивают народ.

"Он [режиссёр Алекс Гарленд] давал интервью, объяснял, что это некое футуристическое изложение текущих событий. То есть, если переводить на русский язык, они уже начали подготовку, они будут запугивать народ, что если не деменционный дедушка, то вот — война", — сказал политолог.

Трейлер фильма Алекса Гарленда "Гражданская война". YouTube / A24

Эксперт добавил, что на прошлых выборах в США сознание людей формировали через Голливуд благодаря популярному сериалу Робина Райта "Карточный домик" и фильму "Борат 2", где смеялись над республиканцами. По словам Асафова, уже тогда стало понятно, как это работает.

Политолог также отметил, что выборы президента в России в 2024 году предельно важны, так как это точка консолидации всех политических процессов, точка принятия фактически совместных решений для гражданина, которые позволяют испытывать уверенность.

Полный выпуск передачи "Дайте сказать!" с политологом Александром Асафовым смотрите здесь.